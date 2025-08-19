ULTIMA ORA. Incidente frontale a Termini Imerese: 3 feriti

Momenti di grande apprensione questo nella tarda serata di oggi nei pressi di via Enrico Fermi a Termini Imerese, dove si è verificato un incidente frontale tra due motoveicoli.

Secondo le prime informazioni, tre giovani sono rimasti coinvolti nel violento impatto. Uno di loro è stato trasportato d’urgenza presso il nosocomio “S. Cimino” di Termini Imerese, un secondo ferito è stato trasferito a Palermo mentre il terzo giovane, anch’esso soccorso dal personale del 118 intervenuto sul luogo non si hanno notizie.

Al momento non sono ancora chiare le cause e la dinamica dell’incidente, né si conoscono le condizioni cliniche dei tre ragazzi.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

La zona è stata temporaneamente presidiata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

seguiranno aggiornamenti