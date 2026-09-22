ULTIMA ORA – Incidente nella galleria di Termini Imerese: coinvolte quattro vetture, due feriti

Traffico bloccato sulla A19 Palermo-Catania, all’altezza di Termini Imerese, a causa di un incidente stradale avvenuto in direzione Palermo, all’interno della galleria Termini, provocando rallentamenti e code per gli automobilisti in transito.

Secondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli, verificatosi all’interno della galleria di Termini. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Le loro condizioni, stando agli aggiornamenti diffusi finora, non sarebbero gravi.

Traffico rallentato verso Palermo

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità autostradale. Le code si sono formate sulla carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, con la circolazione che procede a rilento nel tratto interessato.

Il sinistro è avvenuto tra il chilometro 25,450 e il chilometro 25,100 della A19, all’interno della galleria Termini.

Agli automobilisti diretti verso Palermo viene dunque raccomandata particolare attenzione nell’avvicinamento al tratto interessato, dove la presenza dei mezzi coinvolti e delle squadre impegnate nei soccorsi può determinare ulteriori rallentamenti.

Sul posto 118, Polizia Stradale e ANAS

Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale e il personale ANAS. Le squadre sono impegnate nella gestione dell’emergenza, nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni necessarie a consentire il ripristino della normale circolazione.

La dinamica precisa del tamponamento è ancora in fase di accertamento. Saranno gli approfondimenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause che hanno portato all’impatto tra i quattro veicoli.

La situazione sulla A19

Al momento, le informazioni più aggiornate parlano di rallentamenti e code, piuttosto che di una chiusura completa dell’autostrada. La situazione potrebbe comunque evolversi nelle prossime ore in base alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

L’incidente torna così a creare disagi sulla A19 nel tratto di Termini Imerese, una delle principali arterie di collegamento della Sicilia occidentale con il resto dell’isola.

Seguiranno aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle persone rimaste ferite.