Mer. Ago 27th, 2025

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Incidente sull’A19, motociclista in gravi condizioni: traffico in tilt a Termini Imerese

di redazione

Intorno alle 19:30, l’autostrada A19 Palermo-Catania è stata teatro di un grave incidente. Nel tratto che costeggia la zona industriale di Termini Imerese, in direzione Catania, più veicoli sono entrati in collisione, trasformando la carreggiata in uno scenario caotico e carico di tensione.

Tra i feriti, ad avere la peggio è stato un motociclista. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Attorno a lui, i soccorritori del 118 hanno lavorato senza sosta, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area.

La Polizia Stradale, giunta sul posto, ha regolato il traffico e avviato i rilievi per chiarire la dinamica. Intanto, la viabilità è andata in tilt: lunghe code si sono formate nei pressi dello svincolo di Termini Imerese, costringendo gli automobilisti a rallentamenti e a un’attesa prolungata.

Le cause dello schianto restano ancora incerte. Saranno le indagini a stabilire cosa abbia portato a una serata che, per molti viaggiatori, si è trasformata improvvisamente in un momento di paura e apprensione.

 

Seguiranno aggiornamenti 

di redazione

