Sab. Set 27th, 2025

ULTIMA ORA. Maxi tamponamento sulla A19: coinvolti oltre 10 veicoli, autostrada bloccata

Un grave incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi (giovedì 25 settembre) sull’autostrada A19, causando la chiusura completa delle corsie in entrambe le direzioni, sia verso Catania che verso Palermo.

Lo svincolo di Termini Imerese è stato chiuso al traffico: i veicoli vengono attualmente deviati verso le uscite di Trabia e della zona industriale di Termini Imerese. La circolazione è in tilt, con forti disagi soprattutto nella parte alta della città, dove il traffico risulta particolarmente congestionato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe coinvolto un camion, che avrebbe poi innescato un maxi-tamponamento con almeno 11 altri veicoli. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto né se vi siano feriti.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità, insieme ai sanitari del 118, pronti a prestare soccorso.

La situazione resta critica e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

