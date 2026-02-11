ULTIMA ORA – RINVIATO IL CARNEVALE TERMITANO 2026: LE NUOVE DATE

Maltempo in arrivo nel fine settimana: gli organizzatori dispongono lo slittamento delle sfilate per garantire la sicurezza di cittadini, visitatori e operatori. Le sfilate previste per domenica 15 e martedì 17 febbraio rinviate al weekend successivo. Analoga decisione anche per i Carnevali di Acireale e Sciacca, interessati dalle stesse condizioni meteo avverse.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per il prossimo fine settimana, con piogge diffuse e fenomeni intensi attesi tra sabato e domenica, il Carnevale Termitano 2026 è stato ufficialmente rinviato. La decisione è stata assunta dagli organizzatori al termine di una valutazione tecnica volta a tutelare l’incolumità del pubblico, dei partecipanti alle sfilate, degli operatori e dei volontari impegnati nell’organizzazione degli eventi.

In particolare, le sfilate programmate per domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio sono state riprogrammate nel fine settimana successivo. Le nuove date individuate consentiranno lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di maggiore sicurezza e nel rispetto degli standard organizzativi previsti.

Nuove date ufficiali:

– Domenica 15 febbraio rinviata a domenica 22 febbraio

– Martedì 17 febbraio rinviato a martedì 24 febbraio

Il comunicato ufficiale

𝐋’𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨. A causa delle previsioni meteorologiche fortemente avverse, che non consentono il montaggio dei carri e lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, le sfilate e gli spettacoli in programma per 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟒, 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟓 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟕 𝐅𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐯𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚.

La decisione è stata assunta con senso di responsabilità, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, dei gruppi mascherati, degli operatori coinvolti e del numeroso pubblico che ogni anno prende parte con entusiasmo alle manifestazioni carnevalesche.

Le nuove date delle sfilate saranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali dell’evento. Tutte le altre attività in programma presso la #CasaDeiNanni rimangono invariate.

Una scelta prudenziale, condivisa anche da altre importanti realtà del panorama carnascialesco siciliano. Analoghe decisioni sono state infatti adottate per i Carnevali di Acireale e Sciacca, dove gli organizzatori hanno disposto rinvii e rimodulazioni del calendario a causa delle stesse condizioni meteo avverse che stanno interessando l’Isola.

In entrambi i casi, le amministrazioni locali e i comitati organizzatori hanno ribadito come la priorità resti la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità degli eventi, evitando lo svolgimento delle sfilate in presenza di piogge persistenti e condizioni che potrebbero compromettere sia il regolare svolgimento delle manifestazioni sia l’incolumità dei partecipanti.

Il programma del Carnevale Termitano 2026 resta invariato nei contenuti, ma viene semplicemente riproposto nelle nuove date stabilite. Gli organizzatori invitano la cittadinanza e i visitatori a seguire i canali ufficiali per eventuali ulteriori aggiornamenti legati all’andamento delle condizioni meteorologiche.