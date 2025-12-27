Notizie
Sab. Dic 27th, 2025

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA – Scontro frontale in via Consolare Valeria a Termini Imerese

Intorno alle 22:00 di oggi, 27 dicembre, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture lungo via Consolare Valeria, nel tratto noto come “Cavallacci”, una delle arterie stradali più trafficate della città.

Al momento non sono ancora chiare la dinamica dell’impatto né le condizioni di salute dei conducenti e delle persone presenti a bordo dei veicoli. Le informazioni sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità. Il traffico nella zona risulta rallentato a causa dei mezzi coinvolti che occupano parte della carreggiata.

Seguiranno aggiornamenti.

1