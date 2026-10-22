ULTIMA ORA. Termini Imerese, auto precipita lungo una scalinata e finisce nella strada sottostante: paura in centro storico
Momenti di paura in una via del centro storico di Termini Imerese, dove un’automobile è finita lungo una scalinata, terminando la propria corsa nella strada sottostante.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il proprietario avrebbe parcheggiato il veicolo, convinto di aver inserito il freno a mano. Per cause ancora da chiarire, tuttavia, la vettura si sarebbe mossa autonomamente, scendendo lungo i gradini.
Il conducente avrebbe tentato di intervenire per fermare l’auto, senza però riuscire a impedirne la discesa.
Fortunatamente, l’episodio non avrebbe provocato feriti, ma solo tanta la paura per quanto accaduto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Sul posto sono attualmente presenti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area.
Restano da chiarire le cause dell’accaduto: tra le ipotesi, una mancata attivazione del freno a mano o un eventuale problema tecnico, circostanze che dovranno essere accertate.