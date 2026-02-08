Notizie
Mer. Feb 11th, 2026

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Termini Imerese, auto si schianta contro un albero, traffico bloccato alla serpentina “P. Balsamo”

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #incidente #termini imerese

Momenti di paura nella notte lungo la serpentina “Paolo Balsamo”, a Termini Imerese, dove si è verificato un incidente stradale poco dopo la mezzanotte di oggi, 9 febbraio.

Secondo le prime informazioni, una ragazza alla guida della propria auto avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando improvvisamente e andando a schiantarsi contro un albero. L’impatto sarebbe stato violento: nell’urto sono esplosi gli airbag del veicolo, segno della forza dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, insieme a un’ambulanza del 118, allertata per prestare le prime cure alla giovane conducente. Le sue condizioni sono al momento oggetto di accertamenti. 

A rendere particolarmente insidioso il tratto di strada potrebbe aver contribuito il manto stradale reso scivoloso dalla forte pioggia che si è abbattuta sulla zona nelle ultime ore, aumentando il rischio per gli automobilisti in transito.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione: il traffico risulta bloccato lungo la serpentina, con lunghe code e disagi. La zona, già di per sé delicata per la conformazione della carreggiata. 

In corso le operazioni di rimozione del veicolo e il ripristino della normale viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.

