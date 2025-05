ULTIMA ORA. Termini Imerese: esplode bombola di gas, un ferito

Paura in zona Giardini Scotti a Termini Imerese, dove intorno alle 13:00 di oggi una bombola di gas è esplosa improvvisamente.

Sono sconosciuti i motivi dell’esplosione avvenuta all’interno di un casolare dove si trovava un uomo.

La forte esplosione avrebbe fatto saltare il tetto del casale, causando gravi danni alla struttura e colpendo l’uomo che vi si trovava all’interno.

Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118, l’uomo è stato preso in carico dai sanitari dell’ospedale “S. Cimino” di Termini Imerese.

Al momento della deflagrazione l’uomo, fortunatamente, si trovava in un’altra stanza della casa, salvandosi così la vita, altrimenti avrebbe subito delle conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre di emergenza, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per accertare le cause dell’esplosione.