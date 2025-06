Un incidente tra uno scooter Liberty e un’automobile bianca è avvenuto intorno alle 21:50 di questa sera, martedì 10 giugno nella trafficata via Armando Diaz di Termini Imerese.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto, ma sul posto sono intervenute due ambulanze per prendere in carico il giovane alla guida dello scooter per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per gestire il traffico che in zona risulta momentaneamente rallentato.