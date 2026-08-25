Attimi di concitazione questa mattina in via F. Denaro Pandolfini, nella zona bassa della città, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e uno scooter.

Per cause ancora da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione. A seguito dell’impatto è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, mentre sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella gestione dell’area e negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Lo scooter è rimasto sulla carreggiata dopo l’impatto, mentre l’area è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi.

Ripercussioni sulla viabilità

Il traffico nella zona resta deviato, con possibili rallentamenti per gli automobilisti in transito. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti presenti sul posto.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente resta al vaglio della Polizia Municipale.