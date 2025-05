ULTIMA ORA. Termini Imerese: incidente in via Libertà, coinvolte 3 autovetture

Ultima ora. Intorno alle 14:50 di oggi (22 maggio) un incidente automobilistico è avvenuto nella trafficata via Libertà di Termini Imerese.

Nello scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre autovetture.

Da quanto ci riferiscono alcuni automobilisti che transitano in zona, sembrerebbe che una delle vetture avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi così con le altre due automobili. Dalle notizie che giungono in redazione alcuni presenti ci riferiscono di un malore dell’automobilista che avrebbe invaso la corsia.

Paura per i conducenti delle vetture coinvolte e per gli automobilisti presenti sul luogo al momento dell’incidente. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per gli accertamenti del caso.

