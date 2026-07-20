ULTIMA ORA – Termini Imerese, non si hanno più notizie del dott. Mario Montana: scattano le ricerche

Appello urgente a Termini Imerese per la scomparsa del dott. Mario Montana, che, secondo quanto comunicato e condiviso sui social dalla cognata Maria Pia Battaglia, si sarebbe allontanato dall’ospedale cittadino.

Sono in corso le ricerche del dott. Mario Montana, scomparso dopo essersi allontanato dall’Ospedale di Termini Imerese.

A lanciare l’allarme e a chiedere la massima diffusione dell’appello è Maria Pia Battaglia, che ha condiviso sui social la notizia del suo allontanamento.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il dott. Montana è affetto da Alzheimer e potrebbe pertanto trovarsi in uno stato di disorientamento e confusione, senza riuscire a riconoscere il luogo in cui si trova o a ritrovare autonomamente la strada.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza.

Chiunque dovesse avvistarlo o ritenga di avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine e a segnalare l’avvistamento.

Le ricerche sono urgenti. Si invita alla massima condivisione dell’appello, soprattutto nel territorio di Termini Imerese e nelle zone limitrofe, per contribuire a riportare il dott. Mario Montana al più presto dai suoi familiari.

Seguiranno aggiornamenti.