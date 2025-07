ULTIMA ORA – Termini Imerese, scontro tra moto da cross e carrello per barche: feriti due giovani

Un incidente si è verificato intorno a mezzanotte e mezza nell’area portuale di Termini Imerese. Un motore da cross, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un carrello utilizzato per il trasporto di imbarcazioni.

A bordo del mezzo viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i due giovani presso il nosocomio terminano “S. Cimino”.

Le loro condizioni al momento non sono note. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.