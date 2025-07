ULTIMA ORA. Tragedia a Termini Imerese: donna precipita da un balcone in via Bevuto

Momenti di paura questa mattina a Termini Imerese, dove una donna è precipitata dal primo piano di una palazzina situata in via Bevuto. Ancora ignote le cause dell’accaduto: non è chiaro se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di un evento legato ad altre circostanze.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna. Al momento, tuttavia, non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Gli inquirenti sono al lavoro per raccogliere testimonianze e chiarire ogni dettaglio.

Seguiranno aggiornamenti.