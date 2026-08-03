ULTIMA ORA. Tragedia sulla Statale 113, non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto nello schianto: sale a due il bilancio delle vittime

Si aggrava il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo la Strada Statale 113, nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese e Trabia.

È morto anche il motociclista che, dopo il violento impatto, era stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. L’uomo era ricoverato da giorni nel reparto di Terapia Intensiva, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Le gravissime lesioni riportate nello schianto si sono però rivelate incompatibili con la sopravvivenza.

Con il suo decesso sale a due il numero delle vittime della tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità. Nello stesso incidente aveva infatti perso la vita la giovanissima Alessandra Martorana, appena 14 anni, deceduta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

L’incidente si era verificato lungo la Statale 113, nei pressi del ponte San Leonardo. Per cause ancora al vaglio degli investigatori si erano scontrati due mezzi a due ruote. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte del motociclista rende ancora più pesante il bilancio di una tragedia che ha lasciato senza parole le comunità di Termini Imerese e Trabia. Due vite spezzate nel giro di pochi giorni, due famiglie accomunate da un dolore immenso che si aggiunge allo sgomento di un intero territorio, ancora incredulo davanti all’ennesima tragedia della strada.