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Cronaca prima pagina 2

ULTIMA ORA. Tragico incidente sulla SS121 a Bolognetta: un morto, traffico bloccato verso Palermo

di redazione #bolognetta #Cronaca #himeraweb.it #incidente #palermo #Sicilia #strada statale #strada statale 121

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, causando la morte di una persona e la temporanea chiusura al traffico della carreggiata in direzione Palermo.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 238 della statale, nel territorio comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni diffuse da Anas, nell’incidente è rimasto coinvolto un autocarro. L’impatto si è rivelato fatale per una persona, deceduta sul posto.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le squadre Anas e i soccorritori, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

A seguito dell’incidente, il tratto della SS121 in direzione Palermo è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo uno degli assi viari più importanti della Sicilia occidentale. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni fornite sul posto e a utilizzare eventuali percorsi alternativi.

La SS121 “Catanese”, che collega Palermo con l’entroterra dell’Isola e rappresenta una delle principali direttrici della mobilità regionale, è stata negli anni teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. L’arteria è inoltre interessata da interventi di ammodernamento e riqualificazione finalizzati a migliorarne i livelli di sicurezza e fluidità del traffico.

Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti non appena le autorità competenti completeranno gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e saranno diffuse informazioni sull’identità della vittima.

di redazione

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