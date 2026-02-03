ULTIMA ORA. Vasto incendio in uno stabilimento a Buonfornello, emergenza in corso lungo la SS113

Notizie
Un vasto incendio è divampato all’interno di uno stabilimento sito in contrada Pistavecchia, nel territorio di Campofelice di Roccella, lungo la Strada Statale 113, in località Buonfornello. Le fiamme, di notevole intensità, stanno interessando l’area adiacente alla carreggiata, arrivando a lambire la strada e alcune strutture vicine, con evidenti rischi per la sicurezza dell’area circostante.

Dal capannone si è levata una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza, in particolare dal centro abitato di Termini Imerese e dalle zone limitrofe. L’incendio è tuttora in corso nel momento in cui scriviamo e la situazione resta in continua evoluzione.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto né le cause che avrebbero innescato il rogo. Non si hanno, inoltre, informazioni ufficiali circa l’eventuale coinvolgimento di persone all’interno dello stabilimento o nelle aree limitrofe. Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per accertare l’eventuale presenza di lavoratori o di altre persone al momento dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. La viabilità lungo la SS113 potrebbe subire rallentamenti o limitazioni temporanee per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza e tutelare la pubblica incolumità.

L’area interessata dall’incendio si trova a pochi chilometri dal Parco archeologico di Himera, circostanza che ha accresciuto l’attenzione e la preoccupazione per le possibili ripercussioni ambientali.

Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio e sull’entità dei danni saranno diffusi non appena disponibili informazioni ufficiali.

Seguiranno aggiornamenti.

1