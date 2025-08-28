Notizie
Dom. Ago 31st, 2025

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Vasto incendio lambisce le abitazioni in contrada Fossola a Termini Imerese

di redazione

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata  di oggi in contrada Fossola, mettendo in serio pericolo le abitazioni della zona. Le fiamme, altissime e alimentate dal vento di scirocco, stanno avanzando rapidamente, divorando ettari di vegetazione e avvicinandosi minacciosamente al centro abitato.

La situazione appare critica: il fuoco lambisce le case, costringendo i residenti a vivere momenti di paura e tensione. Alcuni cittadini, nel tentativo disperato di proteggere le proprie proprietà, stanno cercando di creare barriere tagliafuoco improvvisate, mentre altri hanno già abbandonato le abitazioni in attesa di istruzioni dalle autorità.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da uomini della Protezione Civile e dalle forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento risultano però particolarmente difficili a causa delle alte temperature e del vento caldo che alimenta il fronte delle fiamme, estendendo il rogo a un’area sempre più vasta.

Non è ancora chiara l’origine dell’incendio, ma cresce il timore che si tratti di un atto doloso. In questa giornata segnata da un caldo torrido e da condizioni meteo sfavorevoli, non si esclude l’ipotesi che piromani possano aver scelto di colpire proprio in più punti della Sicilia, approfittando della vulnerabilità del territorio.

La popolazione resta in allerta, mentre le autorità invitano a mantenere la calma e a rispettare le indicazioni dei soccorritori.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

di redazione

