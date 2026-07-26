ULTIMA ORA – Vasto incendio nella zona industriale di Termini Imerese, coinvolto uno stabilimento

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, nella zona industriale di Termini Imerese.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato nell’area industriale a ridosso della strada statale e dell’autostrada A19 Palermo-Catania, interessando uno dei capannoni presenti nella zona. Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sarebbero propagate rapidamente, con una densa colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.

Sul posto è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai volontari della Protezione Civile, alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

A causa del fumo intenso, si registrano disagi alla circolazione lungo l’autostrada A19 e sulla viabilità ordinaria della zona industriale, con rallentamenti e possibili limitazioni al traffico.

Al momento non si hanno notizie ufficiali sull’eventuale presenza di persone coinvolte né sulle cause che hanno originato l’incendio.

Seguiranno aggiornamenti.