ULTIMA ORA. Vasto incendio tra Termini Imerese e Caccamo: evacuate le abitazioni

di redazione #Caccamo #Cronaca #himeraweb.it #Incendio #termini imerese #ultima ora

Un violento incendio sta devastando in queste ore la zona compresa tra Termini Imerese e Caccamo, lungo la strada statale 285. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si stanno propagando rapidamente lambendo diverse abitazioni.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, impegnate senza sosta nel tentativo di circoscrivere il rogo ed evitare che raggiunga i centri abitati. A supporto delle operazioni anche le forze dell’ordine, che hanno disposto l’evacuazione delle case più vicine all’incendio come misura di sicurezza.

Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità, nessuna abitazione è stata ancora raggiunta dalle fiamme, ma la situazione resta critica e in continua evoluzione. L’evacuazione preventiva ha provocato momenti di paura e tensione tra i residenti, costretti a lasciare le proprie case nel cuore della notte.

La zona rimane presidiata dalle forze dell’ordine, mentre la situazione rimane in evoluzione: le squadre a terra lavorano senza sosta per contenere il fuoco, strategia è chiara: evitare ogni rischio per le abitazioni e tutelare la popolazione.
Non si registrano al momento feriti.

 

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 

di redazione

