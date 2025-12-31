ULTIMA ORA – Violenta grandinata a Termini Imerese: città paralizzata e traffico in tilt

L’ultimo giorno dell’anno ha deciso di salutare Termini Imerese con una violenta e inaspettata grandinata che, intorno alle 17:25 di oggi, 31 dicembre, si è abbattuta sulla città provocando disagi e rallentamenti in diverse zone.

In pochi minuti le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di ghiaccio: auto bloccate nel traffico con le quattro frecce accese, carreggiate rese impraticabili dall’acqua e dalla grandine, tombini saltati e cittadini costretti a mettersi al riparo in negozi e attività commerciali.

Particolari criticità si sono registrate in piazza San Carlo, dove l’esplosione di un tombino ha compromesso temporaneamente la viabilità. Un passante ha prontamente allertato le forze dell’ordine, permettendo il rapido intervento degli operatori per mettere in sicurezza l’area.

Sono bastati circa 10-15 minuti di grandine intensa per mettere in ginocchio la circolazione e bloccare le attività di tanti cittadini che in quel momento si trovavano in giro per gli ultimi acquisti di fine anno. Sul territorio è intervenuta la Polizia Municipale per monitorare la situazione e gestire la viabilità.

Aggiornamento meteo per le prossime ore

Secondo le previsioni, nelle prossime ore continuano condizioni di instabilità su Termini Imerese e zone limitrofe, con cielo parzialmente nuvoloso e possibilità di rovesci intermittenti nelle prime ore della sera, soprattutto tra le 18:00 e le 20:00. Le temperature sono attese in graduale diminuzione fino a circa 7-8°C durante la notte, con nuvolosità persistente ma con rischio di precipitazioni in riduzione verso tarda serata.

La grandinata odierna sembra essere parte di un quadro meteorologico caratterizzato da variabilità e un aumento del rischio di piogge e rovesci su buona parte della Sicilia per la giornata di San Silvestro, in un contesto di clima generalmente più freddo con nubi e piovaschi sparsi.

Al momento non si registrano danni a persone, ma si attendono ulteriori verifiche nelle prossime ore.