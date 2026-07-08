ULTIMO, È GIÀ RECORD: 300 MILA BIGLIETTI VENDUTI IN SOLI 30 MINUTI

Ancora una volta Ultimo riscrive la storia della musica dal vivo in Italia. A soli 30 minuti dall’apertura delle vendite per il tour “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua”, sono stati venduti ben 300.000 biglietti, un risultato straordinario che conferma l’enorme affetto del pubblico nei confronti del cantautore romano.

Un dato impressionante che arriva dopo il successo degli ultimi tour negli stadi e che lascia già immaginare concerti sold out e un’altra estate da protagonista assoluto della musica italiana.

Con un semplice ma sentito “Grazie!”, Ultimo ha voluto ringraziare i suoi fan sui social, dimostrando ancora una volta il forte legame che lo unisce al suo pubblico.

❤️ E tu hai già acquistato il tuo biglietto?

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