Notizie
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati
Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese
“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità
Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza
In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese
ULTIMA ORA. Vasto incendio lambisce le abitazioni in contrada Fossola a Termini Imerese
Single, comico e in piazza: questa sera Claudio Casisa porta la sua nuova vita sul palco di Termini Imerese
Spranga alla mano e telecamere spostate: arrestato in piena notte a Termini Imerese
A Termini Imerese torna “U’ Fistinu” tra devozione, cultura e festa
Himera riemerge dal silenzio dei secoli: scoperto un antico punto vendita di vasi sacri, oggi la presentazione
Dom. Ago 31st, 2025

prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

di redazione #himeraweb.it #Lieto evento #Sicilia #Storie di speranza #termini imerese

Il mare di Torre Battilamano ha fatto da cornice a una cerimonia intensa e carica di emozioni: il rito della sabbia che ha suggellato l’amore tra Domenica e Mario, entrambi nati a Termini Imerese ma residenti da anni in Germania. Dopo aver pronunciato il “sì” civile oltreconfine, hanno scelto di tornare nella loro terra per condividere con amici e familiari il simbolico rito che unisce due anime in un patto eterno.

Una storia di vita e di rinascita

A officiare la cerimonia è stata Anna Maria Chiara, consigliere comunale, che nelle sue parole ha racchiuso la storia e la forza di un amore capace di superare distanze, difficoltà e passato:

«Buongiorno e benvenuti in questo giorno di festa – ha esordito –. Domenica e Mario, quando mi avete chiesto di officiare il vostro matrimonio, mi avete regalato una gioia immensa che mi ha fatto capire quanto siano importanti la stima e l’amicizia, oltre la distanza. Siete una delle prove più belle che l’amore vero, quello forte, non ha limiti».

Una storia di vita e di rinascita, quella di Domenica e Mario. Incontratisi per caso, hanno coltivato un’amicizia lunga anni, affrontando ciascuno le proprie battaglie personali e lasciandosi alle spalle matrimoni e tempeste. Nel momento giusto, al posto giusto, i loro sguardi si sono incrociati e le anime si sono riconosciute: da allora hanno condiviso gioie e dolori, fino alla consapevolezza di essere destinati a camminare insieme.

«La vita quando vuole sa anche regalare – ha sottolineato Chiara – e a voi vi ha premiato con un amore che vi aveva scelti già da tempo».

Il rito della sabbia, celebrato sulla spiaggia di Torre Battilamano, ha rappresentato il suggello di questo percorso: un gesto simbolico che ha fuso i colori delle loro vite in un unico disegno, proprio davanti alle persone più care.

«Oggi – ha detto ancora Anna Maria Chiara – non ci sono solo due persone che si uniscono in matrimonio, ma due anime che si connettono in modo unico e irripetibile».

 Dopo anni di sacrifici, Domenica e Mario hanno così coronato il loro sogno d’amore, scegliendo di farlo nella città che li ha visti nascere, tra l’abbraccio affettuoso di parenti e amici. Una giornata di festa che si è conclusa con un gesto di spontaneità e gioia pura: i novelli sposi si sono tuffati insieme tra le onde del mare, simbolo di libertà e inizio di una nuova avventura condivisa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al proprietario dello stabilimento balneare, che con disponibilità ha reso possibile lo svolgersi della cerimonia in una cornice così suggestiva.

Così, sotto il cielo di Termini Imerese, Domenica e Mario hanno scritto una nuova pagina della loro storia: una storia che racconta come l’amore vero, quello autentico, sappia sempre trovare la sua strada.

La galleria fotografica

8

Immagine 1 di 15

Il video

di redazione

Related Post

Notizie del Giorno Termini Imerese Uncategorized

In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese

redazione Ago 29, 2025
Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Vasto incendio lambisce le abitazioni in contrada Fossola a Termini Imerese

redazione Ago 28, 2025
Eventi Termini Imerese

Single, comico e in piazza: questa sera Claudio Casisa porta la sua nuova vita sul palco di Termini Imerese

redazione Ago 28, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Notizie del Giorno

La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

Cronaca Palermo

“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1