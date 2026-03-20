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Ven. Mar 20th, 2026

Cronaca Palermo

Un complimento, poi il caos: rissa con 15 persone a Marineo

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Marineo #palermo #Rissa

Sarebbe bastato un apprezzamento di troppo per far degenerare la situazione in una violenta rissa. È quanto accaduto all’interno di un esercizio commerciale del centro abitato, dove circa quindici persone sono rimaste coinvolte in una colluttazione che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Al termine degli accertamenti, i militari della Stazione di Marineo hanno denunciato in stato di libertà quattro persone – tre uomini e una donna, di età compresa tra i 25 e i 45 anni – con l’accusa di rissa.

Dal complimento alla rissa

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del parapiglia vi sarebbe stato un complimento ritenuto inopportuno rivolto da un giovane a una ragazza. La reazione della donna, che avrebbe colpito l’uomo con la propria borsa, avrebbe innescato una reazione a catena, coinvolgendo nel giro di pochi istanti amici e conoscenti presenti.

Nel corso della rissa sarebbe rimasto coinvolto anche un quarto soggetto, inizialmente estraneo alla vicenda, intervenuto dopo aver notato il danneggiamento del proprio specchietto retrovisore, verosimilmente avvenuto durante la colluttazione.

L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo: giunti sul posto a seguito di una segnalazione, i militari hanno riportato la calma, disperdendo i presenti – molti dei quali accorsi nel tentativo di placare gli animi – e procedendo all’identificazione dei principali responsabili.

I quattro denunciati hanno riportato lievi ferite, rifiutando tuttavia le cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo.

di redazione

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