Gio. Dic 25th, 2025

Cronaca Necrologi Termini Imerese

Un Natale velato di tristezza: Termini Imerese saluta Saverio Scalia

di redazione #himeraweb.it #necrologi #Sicilia #termini imerese

È un Natale diverso, silenzioso e intriso di malinconia quello che oggi vive la città di Termini Imerese. Questa mattina la comunità si è svegliata con la dolorosa notizia della scomparsa di Saverio Scalia, uomo buono, generoso, profondamente legato alla sua famiglia e alla sua città.

Saverio non è stato soltanto un cittadino impegnato nel sociale e nel mondo del volontariato: è stato un cuore pulsante di umanità, una presenza capace di lasciare il segno, di far sorridere, di costruire legami. Grande appassionato di teatro, negli anni ha trasformato la scena in un luogo di incontro, creatività e bellezza, regalando emozioni e opportunità, soprattutto ai più giovani.

Tra chi oggi ne piange la perdita, c’è anche l’AIPD di Termini Imerese, che con parole colme di affetto e gratitudine lo ricorda così:

“L’AIPD di Termini Imerese esprime il proprio profondo cordoglio alla famiglia di Saverio Scalia. È stato un grande uomo e un grande artista, che ha condiviso con i nostri ragazzi percorsi di crescita artistica e di vita. Per diversi anni si è impegnato con loro e, fino a quando la malattia glielo ha permesso, ha creato un laboratorio teatrale, scrivendo e portando in scena tre opere che hanno ottenuto apprezzamenti anche fuori città.
Lo ricordiamo per la sua semplicità, per la sua allegria contagiosa. È stato un dono per noi. Lo ringraziamo e lo salutiamo con immenso affetto.
Ciao Saverio.”

In queste ore Termini Imerese si stringe attorno alla famiglia Scalia, condividendone il dolore e custodendo il ricordo di un uomo che ha donato tanto e che continuerà a vivere nel sorriso di chi lo ha conosciuto, negli applausi che hanno accompagnato le sue opere e nel bene che ha seminato.

La redazione di Himeraweb.it esprime vicinanza e porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

di redazione

1