Un nuovo incendio scuote la zona industriale di Termini Imerese

Un nuovo incendio si è propagato nella tarda serata di oggi all’interno della zona industriale di Termini Imerese. Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme avrebbero interessato una delle aziende presenti nell’area, coinvolgendo anche diversi mezzi.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termini Imerese, insieme agli operatori della Protezione Civile e alle forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme avrebbero interessato il capannone e parte degli spazi interni dell’attività. Le squadre stanno lavorando ininterrottamente per contenere il rogo e soprattutto impedire che l’incendio possa propagarsi alle strutture e alle attività circostanti.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle cause dell’incendio, né sull’eventuale presenza di persone coinvolte. La situazione è costantemente monitorata dai soccorritori.

Una zona già colpita da un vasto incendio

Il nuovo episodio riporta inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza della zona industriale termitana, già duramente colpita lo scorso 26 luglio, quando un vastissimo incendio interessò diverse attività e strutture dell’area industriale.

In quell’occasione le fiamme, alimentate dal forte vento, si propagarono rapidamente coinvolgendo numerosi capannoni e depositi. L’emergenza rese necessario l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine, mentre vennero adottati provvedimenti anche sulla viabilità, con la temporanea chiusura dell’autostrada A19 in direzione Catania.

Nei giorni successivi, l’incendio di luglio aveva inoltre portato all’attivazione del monitoraggio ambientale da parte di Arpa Sicilia, con analisi sulla qualità dell’aria. Secondo i primi risultati diffusi dall’Agenzia, l’impatto ambientale rilevato risultava circoscritto all’evento e compatibile con la tipologia dei materiali coinvolti nella combustione.

Quello di questa sera è dunque un nuovo episodio che riaccende l’attenzione sulla zona industriale di Termini Imerese. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.