Un viaggio nel cuore di Termini Imerese: studenti alla scoperta degli antichi tesori e dei colori del Carnevale

Una giornata all’insegna della cultura, della tradizione e della valorizzazione del territorio, con uno sguardo particolare rivolto a una delle manifestazioni più identitarie della città: il Carnevale di Termini Imerese.

Venerdì 6 novembre 2026, un gruppo di studenti dell’Istituto Pestalozzi-Cavour di Palermo sarà ospite della città termitana nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Rotary Club Palermo Nord, presieduto da Francesco Passantino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e alcune realtà associative del territorio.

Un’occasione per conoscere da vicino il patrimonio storico, artistico e culturale di Termini Imerese, ma soprattutto per entrare nel cuore di una tradizione che da generazioni caratterizza la comunità: il Carnevale.

Il programma della giornata, intitolata “Noi e il Carnovale”, prevede una visita agli hangar di via Calcedonio Geraci, dove gli studenti potranno scoprire come nasce e prende forma un carro allegorico. Grazie alla presenza del maestro Giuseppe Abbruscato e dei componenti dell’A.C.C.T.I. (Associazione Costruttori Carri Termini Imerese), sarà possibile assistere ad alcune fasi della lavorazione dei carri che sfileranno in occasione dell’edizione 2027 del Carnevale.

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato anche alla Società del Carnovale, realtà associativa profondamente legata alla storia e all’identità della manifestazione termitana. L’associazione, impegnata nella valorizzazione e nella custodia della memoria storica del Carnevale, accoglierà gli studenti insieme al presidente Emanuele Caruana e ai soci, curando per l’occasione l’allestimento di una mostra storico-fotografica. Un percorso attraverso immagini e testimonianze che permetterà ai ragazzi di ripercorrere l’evoluzione di una tradizione popolare che continua a rinnovarsi, mantenendo vivo il legame tra passato e presente.

Successivamente, su invito della sindaca Dott.ssa Maria Terranova, gli studenti potranno visitare anche la sede storica del Comune; e in particolare la splendida “Cammara Picta” affrescata nel 1610 dal pittore Vincenzo La Barbera.

Il programma della giornata proseguirà dunque tra due luoghi simbolo della città: gli hangar, dove si costruisce il futuro del Carnevale, e la Cammara Picta, testimonianza preziosa del patrimonio artistico e storico termitano.

L’iniziativa mira a sviluppare la collaborazione tra Istituzioni, Scuola e Associazioni, come ulteriore offerta formativa e culturale, ma anche come elemento di conoscenza e di promozione del territorio.

Un’occasione, dunque, per raccontare Termini Imerese attraverso le sue bellezze, le sue tradizioni e soprattutto attraverso le persone e le associazioni che, con il proprio impegno, contribuiscono a mantenerne viva l’identità.

Viva Termini Imerese! ❤️💛