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Una vittoria che vale una stagione: lo Sporting Termini batte il Villabate e resta in categoria

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #Sport #termini imerese

Una vittoria che vale un’intera stagione. Lo Sporting Termini centra la permanenza in Prima Categoria superando per 3-1 il Villabate al termine di una gara intensa, combattuta e carica di significato.

A mettere la firma sul successo sono state le reti di Vitale, Dauda e Gatto, protagonisti di un pomeriggio che resterà impresso nella memoria del club e dei tifosi. Tre gol pesanti, arrivati al culmine di un campionato altalenante, fatto di difficoltà ma anche di grande determinazione.

In campo, però, non sono mancati sacrificio e spirito di gruppo: i ragazzi dello Sporting hanno lottato su ogni pallone, dimostrando carattere e attaccamento alla maglia. Una prestazione da squadra vera, che ha saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi.

La certezza della salvezza è arrivata soltanto nei minuti finali, quando, tra tensione e speranza, sono giunte le notizie dagli altri campi. Solo allora è esplosa la gioia: un traguardo inseguito a lungo e conquistato con merito.

Un plauso va all’intero gruppo squadra, ma anche alla società, che ancora una volta ha scelto di puntare sui giovani del territorio. In particolare, alla famiglia Geraci, protagonista di un impegno costante e concreto: grazie ai loro sforzi, lo Sporting Termini ha potuto competere per tutta la stagione contro avversarie più esperte e strutturate.

Una salvezza che sa di vittoria, costruita giorno dopo giorno. E che oggi racconta una storia fatta di passione, crescita e orgoglio sportivo.

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