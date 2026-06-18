“Un’ora e mezza sotto la minaccia di una pistola”: Campofelice si stringe attorno all’assessore Giovanni Allegra

Il sindaco Peppuccio Di Maggio ha diffuso un comunicato ufficiale di solidarietà all’assessore comunale e avvocato campofelicese, protagonista di una vicenda che ha profondamente colpito la comunità locale.

Un messaggio di vicinanza e sostegno all’assessore comunale Giovanni Allegra arriva dall’Amministrazione comunale di Campofelice di Roccella. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dal sindaco Peppuccio Di Maggio, l’intera amministrazione – composta da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e dagli assessori – ha espresso la propria solidarietà nei confronti del professionista e componente della giunta cittadina.

Secondo quanto riportato nel comunicato del primo cittadino, l’avvocato Giovanni Allegra sarebbe stato vittima, lo scorso 16 giugno, di un grave episodio avvenuto all’interno del suo studio professionale, dove sarebbe rimasto per circa un’ora e mezza sotto la minaccia di un uomo armato di pistola.

Nel messaggio istituzionale, il sindaco sottolinea come “solo la freddezza del professionista ha evitato il peggio“, evidenziando al contempo che l’uomo responsabile dell’azione sarebbe stato successivamente arrestato dalle autorità competenti.

L’Amministrazione comunale ha espresso fiducia nell’operato della magistratura, auspicando che possano essere adottate tutte le misure necessarie per consentire all’assessore Allegra di tornare a vivere e lavorare con serenità.

“Abbiamo fiducia nella Magistratura e ci auguriamo che possano essere individuati strumenti idonei a restituire all’Avvocato Giovanni Allegra una vita tranquilla e serena“, si legge nella nota diffusa dal sindaco Di Maggio.

Particolarmente significativo anche il passaggio dedicato alla famiglia dell’assessore. Nel comunicato, infatti, il primo cittadino rivolge un pensiero alla moglie Arianna e ai figli, definendo Giovanni Allegra un uomo coraggioso e invitandoli a esserne fieri.

Il sindaco conclude affermando di interpretare il sentimento dell’intera comunità campofelicese, che si stringe attorno all’assessore e ai suoi familiari in un momento particolarmente delicato.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda.

Eventuali approfondimenti sulla dinamica dei fatti e sugli sviluppi dell’indagine restano affidati agli accertamenti delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine competenti.