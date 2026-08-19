Uomo tenta il gesto estremo da un viadotto nel Palermitano: automobilisti e due militari fuori servizio lo salvano

Tragedia sfiorata ieri lungo un tratto autostradale della provincia di Palermo. Alcuni automobilisti si sono fermati e hanno raggiunto l’uomo, riuscendo a bloccarlo prima che potesse precipitare. Decisivo anche l’intervento di due militari fuori servizio.

Una tragedia che sembrava ormai a un passo si è trasformata in una storia di coraggio e solidarietà grazie alla prontezza di alcuni automobilisti. È accaduto ieri, 18 agosto, lungo un tratto autostradale del Palermitano, dove un uomo si trovava in una situazione di estremo pericolo e sembrava intenzionato a lanciarsi nel vuoto.

A fare la differenza sono stati gli automobilisti che, accortisi di quanto stava accadendo, hanno fermato le proprie vetture e sono intervenuti, senza limitarsi a dare l’allarme. Tra le persone accorse anche due militari fuori servizio, in abiti civili, che hanno messo a disposizione la propria esperienza e sangue freddo in quei momenti drammatici.

L’intervento in pochi istanti

La situazione è precipitata nel giro di pochi minuti. L’uomo aveva raggiunto il punto del viadotto dal quale avrebbe potuto compiere il gesto estremo. Gli automobilisti in transito hanno compreso immediatamente la gravità della situazione e hanno arrestato la marcia.

È stato allora che è scattato un vero e proprio intervento collettivo di soccorso.

Tra i protagonisti anche Antonino Alaimo, che, insieme agli altri presenti, è riuscito ad avvicinarsi all’uomo e ad afferrarlo, impedendogli di precipitare.

Per mantenere la presa e scongiurare movimenti improvvisi durante le concitate operazioni di salvataggio, i soccorritori hanno utilizzato anche una cintura dei pantaloni come sistema di ancoraggio di fortuna, mantenendo l’uomo in sicurezza fino all’arrivo delle pattuglie.

Una soluzione improvvisata dettata dalla necessità e soprattutto dalla volontà di non mollare la presa nel momento più delicato.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Dopo gli attimi di massima tensione, sul posto sono arrivati i soccorsi e le autorità competenti, che hanno preso in carico l’uomo.

La vicenda si è conclusa fortunatamente senza conseguenze fatali. L’uomo è stato messo in sicurezza e affidato agli operatori intervenuti, risultando successivamente fuori pericolo.

Le fasi concitate del salvataggio sono state inoltre immortalate in un video, nel quale si può cogliere la drammaticità di quei momenti e, soprattutto, la collaborazione tra persone che fino a pochi istanti prima erano semplicemente automobilisti in viaggio lungo l’autostrada.

Quando fermarsi può fare la differenza

L’episodio riporta al centro il valore del senso civico e della solidarietà. In una situazione di emergenza, infatti, la tempestività nel chiedere aiuto può essere decisiva. Nel Palermitano non sono mancati, anche in passato, interventi analoghi da parte delle forze dell’ordine.

A maggio scorso, ad esempio, la Polizia aveva salvato un uomo che aveva oltrepassato il guardrail di un viadotto sulla Palermo-Sciacca. Gli agenti erano riusciti, dopo oltre quaranta minuti di dialogo, a guadagnarne la fiducia e a portarlo in salvo, affidandolo poi agli operatori del 118.

La vicenda di ieri ha però un elemento particolare: a intervenire per primi sono stati cittadini comuni, affiancati da due militari che, pur essendo fuori servizio, non hanno esitato a fermarsi.

È una storia che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico e che invece racconta qualcosa di diverso: davanti alla disperazione di una persona, alcune persone hanno scelto di fermarsi, rischiare e aiutare.

E proprio quella scelta, ieri, ha fatto la differenza tra una tragedia e una vita salvata.