Uomo trovato morto in casa a Termini Imerese, la smentita dei familiari:”si è trattato di un infarto”

In seguito alla notizia pubblicata questa mattina di un uomo trovato senza vita all’interno della propria abitazione a Termini Imerese, pubblichiamo la smentita dei familiari sulle notizie diramate durante la mattinata.

In un primo momento, più fonti, avevano ipotizzato che l’uomo fosse morto di overdose. Arriva però la smentita dei familiari che ci hanno confermato che il cinquantaquattrenne Agostino Rubino è morto a causa di un infarto e molte notizie riportate oggi non fanno altro che infangare la memoria del loro compianto.

Ci teniamo a smentire tutto quello che in queste ore si sta dicendo a Termini. Mio zio Agostino è morto a causa di un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Come famiglia siamo distrutti e leggere certe illazioni non fa altro che aprire ancora di più la ferita che già abbiamo per la sua morte.

Non è giusto infangare così la memoria di una persona.

La salma è stata subito rilasciata a disposizione dei familiari, infatti è già a casa con noi e domani si terranno i funerali.

Non ci sarà nessuna autopsia proprio perchè chi di dovere ha constatato che si è trattato di un infarto fulminante.

Non è vero neanche che raccoglieva l’immondizia per vivere: sono tutte menzogne.

Agostino aveva trovato un lavoro stabile nelle imbarcazioni, non aveva bisogno di cercare tra i rifiuti. È sempre stato un grande lavoratore e si è sempre occupato della sua famiglia.