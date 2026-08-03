Urla, tosse e fuga dalla sala: cosa è successo al Cinema King di Palermo?

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri al Cinema King di via Ausonia, a Palermo. Una delle sale è stata evacuata dopo che diversi spettatori hanno accusato improvvise difficoltà respiratorie e forti colpi di tosse durante la proiezione del film Spider-Man: Brand New Day. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco e del nucleo Nbcr.

Attimi di paura ieri sera al Cinema King di via Ausonia, nel capoluogo siciliano, dove una proiezione è stata interrotta a causa di un’anomalia che avrebbe interessato la qualità dell’aria all’interno di una delle sale. L’episodio si è verificato durante la visione di Spider-Man: Brand New Day, uno dei film più attesi della stagione cinematografica, attualmente in programmazione nelle sale italiane.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni spettatori hanno iniziato ad avvertire improvvisamente difficoltà respiratorie e insistenti crisi di tosse. Nel giro di pochi minuti numerose persone hanno deciso di lasciare la sala e raggiungere l’esterno della struttura, mentre cresceva la preoccupazione tra il pubblico.

Determinante l’intervento di un vigile del fuoco presente tra gli spettatori

A dare l’allarme sarebbe stato un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava in sala come spettatore. La sua segnalazione ha consentito alla direzione del cinema di attivare immediatamente le procedure di sicurezza, interrompendo la proiezione e disponendo l’evacuazione dell’ambiente.

L’uscita degli spettatori si è svolta in maniera ordinata, senza particolari momenti di panico.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118

Pochi minuti dopo sono intervenuti i carabinieri, diverse squadre dei vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno effettuato le prime verifiche e prestato assistenza ai presenti.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su persone rimaste ferite o che abbiano riportato conseguenze sanitarie rilevanti in seguito all’episodio.

Indagini affidate anche al nucleo Nbcr

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno eseguito approfonditi controlli all’interno della struttura con il supporto degli specialisti del Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), reparto specializzato negli interventi che riguardano sostanze potenzialmente pericolose e contaminazioni ambientali.

Gli accertamenti sono finalizzati a individuare l’origine dell’alterazione dell’aria riscontrata nella sala. Al momento non è stata ancora accertata la causa dell’episodio e nessuna ipotesi viene esclusa.

Le verifiche tecniche proseguiranno anche nelle prossime ore per chiarire cosa abbia provocato il problema e stabilire quando la sala potrà tornare regolarmente operativa.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra gli spettatori presenti, molti dei quali hanno raccontato di aver avvertito quasi contemporaneamente tosse e difficoltà respiratorie, inducendo il personale della struttura ad adottare tempestivamente le misure previste per garantire la sicurezza del pubblico.