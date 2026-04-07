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Mar. Apr 7th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Vandali in azione a Termini Imerese: danneggiata la farmacia dopo il turno di Pasquetta

di redazione #Atti vandalici #Cronaca #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Un gesto inspiegabile e grave quello denunciato dalla farmacia Candioto, vittima di un atto vandalico avvenuto nelle ore successive al turno straordinario di Pasquetta.

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi titolari attraverso un duro sfogo pubblicato sui social.
La farmacia, nella giornata di lunedì, era rimasta aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22 per garantire assistenza ai cittadini, anche durante la festività. «Per dare assistenza a tutte le persone che stavano male», sottolineano, evidenziando il senso di responsabilità dimostrato verso la comunità.

Ma all’indomani, la scoperta amara: la vetrina dei turni distrutta. «Stamattina troviamo questo!!! Perché??? Perché sei un incivile!!!», si legge nel post, accompagnato dall’indignazione per un gesto ritenuto tanto gratuito quanto offensivo.

Secondo quanto ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza, l’autore non sarebbe un giovane, ma un uomo adulto. Dopo essersi servito regolarmente al distributore automatico della farmacia, avrebbe osservato con attenzione l’area circostante per poi colpire con un calcio la vetrina, mandandola in frantumi.

Immediata la reazione dei titolari, che hanno sporto denuncia alle autorità competenti. «Le telecamere hanno ripreso tutto ed io andrò a fare subito denuncia!!!», avevano annunciato, confermando poco dopo: «Denuncia fatta!!».

Pur disponendo di immagini chiare del responsabile, la farmacia ha scelto di non diffonderle pubblicamente: «Non pubblico la tua faccia che si vede benissimo […] perché io al contrario di te sono una persona onesta e corretta, ma i carabinieri hanno tutto!!».

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e del rispetto degli esercizi che, anche nei giorni festivi, garantiscono servizi essenziali alla cittadinanza.

di redazione

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