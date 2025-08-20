Ventimiglia di Sicilia presente al Giubileo 2025 con l’Associazione Musicale “G. Rossini”

È stato un giorno che resterà impresso nella memoria della comunità di Ventimiglia di Sicilia quello del 6 agosto scorso, quando l’Associazione Musicale “G. Rossini” ha portato le proprie note fino al cuore della cristianità, in occasione del Giubileo 2025 a Roma.

Con passione e orgoglio, i musicisti ventimigliesi hanno varcato la soglia di Piazza San Pietro, trasformando la maestosa cornice delle colonne berniniane in un palcoscenico unico e carico di significato. Le loro melodie hanno accompagnato i momenti della giornata giubilare, fondendosi con le emozioni di migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

L’accoglienza calorosa riservata alla delegazione ventimigliese e l’incontro ravvicinato con il Santo Padre, Papa Leone XIV, hanno reso questa esperienza ancora più indimenticabile. Per i musicisti e per l’intera comunità, la vicinanza e la benedizione del Pontefice hanno rappresentato un segno profondo di riconoscimento e di speranza.

Il viaggio a Roma non è stato solo una trasferta musicale, ma un momento di unità e di condivisione, in cui tradizione, fede e identità si sono intrecciate. Un ricordo che Ventimiglia di Sicilia custodirà come testimonianza di un legame speciale con la storia e con la spiritualità del Giubileo.