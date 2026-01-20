Vento furioso a Termini Imerese: alberi e calcinacci crollano in centro, paura tra i passanti

Nuovi disagi causati dal forte vento si registrano oggi a Termini Imerese, dove nelle ultime ore si sono verificati due episodi di alberi abbattuti all’interno del centro urbano. I fenomeni si sommano ad altri casi già documentati nei giorni scorsi, nel contesto di una ondata di maltempo con raffiche impetuose e pioggia che sta interessando la Sicilia occidentale.

In via Senatore Edoardo Battaglia, un albero è improvvisamente ceduto finendo sopra un cavo della luce. Fortunatamente non si registrano auto danneggiate né persone ferite, ma la scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti e necessitato l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza della zona.

Un secondo episodio si è verificato in piazza Crispi, dove un grosso tronco è precipitato sull’asfalto sfiorando un passante e alcune vetture in sosta. Anche in questo caso, nessun ferito, ma molto spavento tra i presenti e traffico temporaneamente rallentato. Gli operai e le forze dell’ordine hanno provveduto a transennare l’area e ad avviare la rimozione dei detriti.

Questi nuovi casi si aggiungono a quanto avvenuto nella giornata di ieri in via Belvedere Principe di Piemonte, quando un pino secolare è stato sradicato dal vento ed è caduto sulla carreggiata, costringendo alla chiusura temporanea del tratto e all’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Il vento impetuoso che sta interessando la città ha provocato altri disagi, compresi calcinacci caduti tra piazza Crispi e corso Umberto e via Margherita nella notte appena trascorsa. Secondo le prime verifiche non risultano danni né feriti, ma il crollo ha confermato la vulnerabilità di alcune strutture esposte alle raffiche.

In risposta alla situazione meteo avversa e ai rischi per la pubblica incolumità, l’amministrazione comunale ha già disposto misure di messa in sicurezza delle aree coinvolte, sollecitando i cittadini alla massima prudenza.

La Protezione civile e le forze dell’ordine raccomandano di evitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone alberate, e di prestare attenzione a possibili ulteriori cedimenti dovuti al vento.

Si invita in particolare a non sostare sotto gli alberi e a limitare la presenza in spazi aperti finché l’allerta meteorologica non sarà rientrata.

La situazione resta monitorata, con aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del tempo e sulle eventuali chiusure di strade o ordinanze comunali legate all’allerta meteo.