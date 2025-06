Viabilità: crollano i calcinacci dal ponte, chiuso lo svincolo di Villabate

Rallenta la viabilità. I Vigili del fuoco stanno intervenendo su un ponte sopra la statale Palermo-Agrigento nella zona di Villabate dal quale sono caduti calcinacci. Lo svincolo sull’autostrada Palermo-Catania verso Villabate è chiuso.

Già da tempo i viadotti sopra la statale sono stati interessati a segnalazione da parte degli automobilisti, ma non sono più di competenza dell’Anas. I viadotti interessati, infatti, sono affidati ai Comuni e alla Città Metropolitana.

Non si tratta del primo intervento effettuato dai Vigili del Fuoco su un viadotto a causa delle pessime condizioni in cui si trova. Sono molteplici, infatti, gli interventi da parte delle utenze interessate per mettere in sicurezza i punti già precedentemente segnalati dagli automobilisti.