Vicari celebra la memoria di Falcone e Borsellino: il 23 maggio 2026 la giornata “Per non dimenticare”

Una giornata dedicata al ricordo, all’impegno civile e alla lotta contro la mafia. Sabato 23 maggio 2026 il Comune di Vicari ospiterà la manifestazione commemorativa “Per non dimenticare”, organizzata in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della battaglia dello Stato contro Cosa Nostra.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Vicari e con la partecipazione dei gruppi scout AGESCI Vicari 1 e MASCI Vicari 1, intende rinnovare il messaggio di legalità e responsabilità civile a distanza di anni dalle stragi mafiose che sconvolsero la Sicilia e l’Italia intera.

Il programma prenderà il via alle ore 17:30 con il ritrovo in Piazza Paolo Borsellino e l’inizio del corteo lungo via P.pe Umberto Superiore. Alle 17:55 è prevista la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai due magistrati, seguita da un momento di raccoglimento e ascolto del silenzio.

La serata proseguirà alle ore 18:00 con l’apertura di uno stand multisensoriale dedicato ai temi della memoria e della legalità, mentre alle ore 19:00 sarà inaugurata la “Tavernetta Scelta Coraggio e Servizio”, spazio pensato per favorire incontro, riflessione e condivisione.

L’evento richiama il valore del sacrificio di Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992 nelle stragi di Capaci e via D’Amelio, e vuole coinvolgere soprattutto le nuove generazioni nella costruzione di una cultura fondata sulla giustizia, sul coraggio e sul senso delle istituzioni.

A chiudere simbolicamente la manifestazione sarà una delle frasi più celebri di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano”.