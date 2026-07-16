Violento schianto a Buonfornello: due feriti in condizioni gravissime

Un violento incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi a Buonfornello. Poco dopo le 8 di questa mattina, nei pressi dello svincolo, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di disporne il trasporto d’urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili, due persone sono rimaste gravemente ferite e versano in condizioni critiche.

L’area dell’incidente è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine e dal personale incaricato dei rilievi tecnici, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei feriti né sulle circostanze che hanno provocato l’incidente.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione. La viabilità nella zona dello svincolo di Buonfornello ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto viario già interessato negli ultimi mesi da diversi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze mortali. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza, soprattutto nelle ore di maggiore traffico e in prossimità degli svincoli.