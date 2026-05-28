WTKA, il team di Daniele Cancilla domina a Palermo: otto medaglie per Termini Imerese

Si è svolta domenica 24 maggio, al PalaMangano di Palermo, l’ultima tappa del campionato regionale WTKA, che ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti termitani guidati dal maestro Daniele Cancilla.

La squadra ha chiuso la stagione regionale con un bottino di assoluto prestigio, conquistando complessivamente cinque medaglie d’oro e tre d’argento, confermando il valore di un gruppo che continua a distinguersi nel panorama delle discipline da combattimento.

Nella kickboxing light, ottima prova per Marta Sansone, soprannominata “Crazy Horse“, che conquista la medaglia d’argento dopo aver affrontato due avversarie particolarmente combattive. Una finale disputata con grande intensità e persa di misura, al termine di un percorso che ha comunque confermato le qualità della giovane atleta.

Argento anche per Francesco Incandela, chiamato a gareggiare in una categoria non sua contro un avversario con circa dieci chilogrammi di vantaggio. Una sfida difficile che non ha però impedito al fighter termitano di mettere in mostra coraggio e determinazione.

Secondo gradino del podio anche per Federico Giunta, protagonista di due incontri impegnativi contro avversari molto aggressivi. Dopo un percorso convincente, nella finale la decisione dei giudici ha lasciato qualche dubbio, ma resta una prestazione di grande valore.

Passando alla boxe light, applausi per il giovanissimo Gabriele Ingrao, che nonostante un evidente svantaggio fisico rispetto al proprio avversario è riuscito a imporsi grazie a tecnica, carattere e determinazione, conquistando una meritata medaglia d’oro.

Oro anche per Maicol Morreale, autore di una prestazione impeccabile, nella quale ha saputo dominare l’incontro facendo valere le proprie qualità tecniche contro un avversario particolarmente determinato.

Grande soddisfazione anche per Giuseppe Mineo che, alla sua prima esperienza sul tatami, è riuscito a imporsi su un avversario di valore, portando a casa una splendida medaglia d’oro.

Completano il medagliere Emmanuel Trapani e Cristian Schillaci, rispettivamente oro e argento. Per entrambi si trattava della prima esperienza nei combattimenti ufficiali, ma hanno saputo distinguersi per coraggio, impegno e determinazione. In particolare Schillaci ha mostrato grande carattere, riuscendo a superare le eliminatorie non solo grazie alla tecnica, ma soprattutto mettendo in campo cuore e grinta.

Le parole del maestro Cancilla

Al termine della manifestazione, il maestro Daniele Cancilla ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi atleti:

«Ancora una volta sono molto fiero dei miei ragazzi. Quando combattono rispecchiano perfettamente i valori che insegno da anni: umiltà, tenacia, cuore e rispetto. Vederli crescere gara dopo gara e affrontare ogni sfida con questo atteggiamento è la soddisfazione più grande».

Un’altra giornata da incorniciare, dunque, per il team termitano che chiude il campionato regionale WTKA confermandosi tra le realtà più competitive e promettenti del territorio.