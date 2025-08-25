Zanzare e topi, scatta la sanificazione a Termini Imerese: ecco quando

Prosegue il programma di sanificazione ambientale a Termini Imerese, dove il Comune ha disposto il terzo intervento di disinfestazione e derattizzazione che interesserà diverse zone del territorio.
Le operazioni sono previste in due giornate distinte:
-
Lunedì 25 agosto: in programma gli interventi a Termini Alta e Contrade, con attività di disinfestazione e derattizzazione.
-
Martedì 26 agosto: toccherà invece a Termini Bassa e Contrade, dove verrà effettuata la sola disinfestazione.
I lavori avranno inizio alle 22:00 e si concluderanno nella mattinata successiva, così da ridurre al minimo i disagi per i residenti.
Le precauzioni per i cittadini
L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di adottare alcune misure di sicurezza durante le operazioni:
-
tenere le finestre chiuse, soprattutto ai piani bassi;
-
evitare di lasciare panni stesi o alimenti su balconi e terrazze;
-
mettere al sicuro animali domestici, ciotole e abbeveratoi;
-
parcheggiare i veicoli senza intralciare i lavori.
Il Comune ha ringraziato i residenti per la collaborazione, sottolineando l’importanza di questi interventi per la salvaguardia della salute pubblica e il decoro urbano.