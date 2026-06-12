Zio Tano Academy, quando lo sport diventa comunità: da Pantelleria un progetto che unisce generazioni e guarda al futuro

Non solo tornei, ma occasioni di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. La Zio Tano Academy è ormai una delle realtà associative più dinamiche nate negli ultimi anni a Pantelleria, con un obiettivo chiaro: trasformare lo sport in un linguaggio universale capace di creare legami, offrire opportunità e dare nuova visibilità all’isola.

L’associazione affonda le proprie radici nella storia di Zio Tano, volto ormai conosciuto nel panorama calcistico dei social network. Nato a Palermo nel 1971 e cresciuto in una famiglia dalle grandi difficoltà economiche, ha trovato nel calcio la sua strada fin da giovane. Un grave infortunio a soli diciassette anni ne ha interrotto il percorso agonistico, ma non ha spento quella passione che oggi continua a trasmettere alle nuove generazioni con un messaggio semplice quanto potente: non esiste un’età per divertirsi e inseguire i propri sogni.

Accanto a lui, il nipote Emanuele Rizzo ha scelto di trasformare questa filosofia in un progetto concreto, dando vita alla Zio Tano Academy, un’associazione che ha fatto della promozione dello sport amatoriale la propria missione.

Un’Academy nata per costruire ricordi

“Lunga vita allo sport” non è soltanto uno slogan, ma il principio che guida ogni iniziativa organizzata dall’associazione.

L’Academy si definisce come un luogo in cui la passione non si ferma mai: un punto di incontro dove resilienza, spirito di comunità e amore per la competizione sana diventano valori condivisi.

L’obiettivo non è semplicemente organizzare manifestazioni sportive, ma creare esperienze che lascino il segno, promuovendo il rispetto dell’avversario, il sacrificio, la collaborazione e la crescita personale.

Non a caso i numeri raccontano una realtà in continua espansione: oltre 350 ore di gioco organizzate e un progetto che mantiene saldissime le proprie radici pantesche, pur guardando sempre più spesso oltre i confini dell’isola.

Un percorso costruito evento dopo evento

Dalla nascita dell’associazione, il cammino della Zio Tano Academy è stato caratterizzato da una continua evoluzione.

Il primo importante appuntamento è stato la Zio League, competizione che ha subito riscosso grande partecipazione. Successivamente è arrivata la Zio Youth, dedicata ai più giovani, seguita dal torneo di tennis e da quello di pallavolo.

Un passaggio fondamentale è avvenuto il 15 dicembre 2025, quando il Comune di Pantelleria ha affidato all’associazione la gestione dei campi sportivi di Khamma, offrendo così una base stabile per sviluppare nuovi progetti e ampliare l’offerta sportiva sul territorio.

Da lì sono nati altri eventi come lo Zio Day e la seconda edizione della Zio League, confermando una crescita costante sia sotto il profilo organizzativo sia in termini di partecipazione.

La Zio League 2026: una finale da ricordare

L’ultima edizione della Zio League si è conclusa il 31 maggio al Cicco Stadium con una giornata che ha rappresentato il perfetto manifesto dello spirito dell’associazione.

La sfida valida per il terzo posto ha visto il Team Zio Tano superare il Rustico con un sorprendente 5-4, mentre la finalissima tra Seleçao e Pantesca è stata impreziosita da un’organizzazione scenografica con musica, giochi di luce e fumogeni che hanno trasformato la partita in un vero spettacolo.

Anche sul piano mediatico l’evento ha riscosso grande successo grazie alle dirette trasmesse sui canali social della Academy, capaci di coinvolgere un vasto pubblico anche fuori dall’isola.

Sul campo, dopo un primo tempo equilibrato chiuso sull’1-1, la Seleçao ha preso il largo imponendosi per 5-1 e conquistando il titolo. Tra i riconoscimenti individuali spiccano quelli assegnati a Giorgio Farina, premiato come miglior giocatore e capocannoniere, e a Mattia Ruggero, eletto miglior portiere del torneo.

Durante la premiazione, l’associazione ha voluto ringraziare il Comune di Pantelleria, gli sponsor, gli arbitri, la Croce Rossa e tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Non solo calcio: la collaborazione con il Trofeo “La Perla Nera”

La volontà di promuovere lo sport in tutte le sue forme ha portato la Zio Tano Academy anche oltre il calcio.

In occasione del primo Trofeo di Palla Tamburello “La Perla Nera”, manifestazione che ha richiamato sull’isola sei squadre di Serie A maschile, l’associazione ha infatti collaborato curando l’intera parte mediatica attraverso riprese televisive e dirette streaming su YouTube.

Un supporto che ha permesso a familiari, appassionati e spettatori da tutta Italia di seguire l’evento in tempo reale, contribuendo in maniera significativa alla promozione della disciplina e del territorio pantesco.

Lo sport come strumento di valorizzazione del territorio

La visione della Zio Tano Academy va oltre il semplice risultato sportivo.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire sempre maggiore visibilità ai giochi amatoriali, creando opportunità per giovani e adulti, rilanciando impianti sportivi e trasformando ogni manifestazione in un’occasione di promozione per Pantelleria.

Calcio, tennis, pallavolo, palla tamburello e ogni altra disciplina rappresentano tasselli di un progetto più ampio, in cui la competizione lascia spazio soprattutto alla condivisione, alla crescita collettiva e all’identità di una comunità che vuole continuare a investire nello sport come motore sociale.

Con eventi sempre più partecipati, una presenza digitale capace di raggiungere migliaia di persone e la volontà di coinvolgere associazioni e realtà provenienti anche dalla terraferma, la Zio Tano Academy si conferma oggi come una delle esperienze più significative del panorama sportivo pantesco, dimostrando che la passione, quando viene condivisa, può davvero diventare uno strumento di cambiamento.

Uno sguardo al futuro: Pantelleria pronta a viaggiare attraverso lo sport

Se oggi la Zio Tano Academy rappresenta una realtà consolidata per l’isola, il domani potrebbe portare il progetto ben oltre i confini di Pantelleria. Tra le idee condivise dai soci dell’associazione prende infatti forma la possibilità di un tour itinerante in giro per l’Italia, un’iniziativa che avrebbe l’obiettivo di esportare il modello costruito in questi anni e far conoscere il volto più autentico dell’isola.

Non soltanto competizioni sportive, ma veri e propri momenti di incontro tra persone, territori e culture diverse, capaci di creare legami attraverso il linguaggio universale dello sport. L’intenzione è quella di costruire una rete di collaborazioni con associazioni locali e realtà sportive di tutta la penisola, organizzando eventi in cui il risultato finale passi in secondo piano rispetto alla partecipazione.

L’idea è semplice ma ambiziosa: portare un pezzo di Pantelleria in ogni città, raccontandone l’identità, le tradizioni e l’ospitalità attraverso tornei, manifestazioni ed esperienze condivise. Un modo per favorire scambi culturali, stringere nuove amicizie e dimostrare come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di aggregazione sociale.

In questo progetto non c’è spazio per l’esasperazione agonistica. Al centro rimangono i valori che fin dall’inizio hanno guidato la Zio Tano Academy: il rispetto reciproco, il divertimento, il gioco di squadra e la convinzione che una partita possa lasciare molto di più di un semplice risultato sul tabellone.

Perché, in fondo, la vittoria più importante è quella di tornare a casa con nuovi sorrisi, nuove conoscenze e la consapevolezza che lo sport possa davvero abbattere ogni distanza, trasformando una piccola isola nel punto di partenza di una grande comunità.

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